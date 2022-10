Asile et migration - Nicole de Moor plaide pour un accueil humanitaire à grande échelle des demandeurs d'asile

(Belga) La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V) souhaite la mise en place d'un accueil humanitaire à grande échelle pour les demandeurs d'asile, a-t-elle affirmé mercredi matin au micro de Radio 1 (VRT). Elle soumettra cette proposition au cabinet restreint du gouvernement fédéral (kern) plus tard dans la journée.

La pénurie de places d'accueil pour les demandeurs d'asile s'est dernièrement aggravée et de nombreuses personnes ont été contraintes de dormir dans la rue. Vendredi dernier, le fédéral a décidé de mobilier à court terme 150 agents provenant d'autres services fédéraux afin de remplir les places actuellement disponibles. La secrétaire d'État veut toutefois aller plus loin. Dans l'émission 'De Ochtend', elle a plaidé mercredi pour un accueil à grande échelle. "Les petits centres d'accueil atteignent leurs limites", a-t-elle déclaré. "Dans chacun de ces petits centres, on a besoin de personnel. Il en faut plus. Cela ne fonctionne pas avec de petits immeubles de bureaux. Les hôtels ne sont pas une solution praticable, car le manque (de places) est trop important", a justifié la secrétaire d'État, sans préciser où pourrait se situer le grand centre d'accueil souhaité. "C'est quelque chose qui sera discuté aujourd'hui (mercredi). Pour cela, j'en appelle à tous les départements." Nicole de Moor souhaite une décision rapide en kern "plutôt aujourd'hui que demain". "L'urgence est très grande et cela est très clair pour tout le monde. Personne dans le gouvernement ne veut voir des personnes dormir dans la rue. Je sens une unité de vue autour de la table pour résoudre cela. J'en appelle à une décision aujourd'hui. Je pense que nous n'avons plus de temps à perdre." (Belga)