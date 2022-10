Aucun explosif découvert après une alerte à la bombe dans une école de Lommel

(Belga) Aucun dispositif explosif n'a été découvert dans l'école secondaire de Lommel (Limbourg) qui avait été évacuée mercredi après une alerte à la bombe, a annoncé l'administration communale. L'alerte a donc été levée et les cours pourront reprendre normalement dès jeudi. Trois suspects ont été interpellés au cours de la journée et deux ont depuis été libérés.

Alertée via la plateforme Smartschool, l'école a dû procéder à l'évacuation d'environ un millier d'étudiants. "La ville et l'école ont pris la menace au sérieux et n'ont pas voulu prendre de risque", a déclaré Bob Nijs, bourgmestre de Lommel. Les pompiers et la police ont décidé d'escorter les élèves vers une salle de sport de la commune. Les parents ont été prévenus et certains sont venus récupérer leurs enfants. Après une fouille minutieuse de l'établissement à l'aide de chiens dressés pour détecter les explosifs, aucun dispositif dangereux n'a été découvert. L'enquête judiciaire est entre les mains du parquet du Limbourg. Deux élèves considérés comme suspects de cette fausse alerte ont été libérés après leur interrogatoire, car ils semblent étrangers aux faits. Un troisième mineur a également été interpellé mercredi après-midi, a annoncé le parquet limbourgeois. (Belga)