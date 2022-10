Bruss'help demande plus de soutien pour l'hébergement en hôtels des personnes sans-abri

(Belga) L'hébergement en hôtels des personnes sans-abri ou mal-logées a des effets positifs sur leur vie et valorise leur insertion, ressort-il mercredi d'un nouveau rapport de Bruss'help, qui coordonne des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion aux personnes sans-abri dans la Région bruxelloise.

Pendant la crise sanitaire, des hôtels de la capitale se sont mués en hébergement d'urgence. Au plus fort du projet, en mai 2020, 950 places étaient rendues disponibles. Leur nombre n'a fait que baisser depuis, passant de 182 places encore en décembre 2021 à 68 aujourd'hui. Bruss'help note que sur cette période, ces accueils en hôtels ont évolué, passant d'aide d'urgence à dispositif d'insertion. Il y a plusieurs avantages à être hébergé à l'hôtel pour les personnes sans-abri: le gain de confiance en soi, le travail sur les vulnérabilités, avoir son propre espace, retrouver des droits sociaux, et être globalement dans de meilleures conditions pour chercher un logement permanent. Ces éléments sont encore plus probants si un CPAS est associé au projet, note Bruss'help. Les coordinateurs des projets d'hébergement en hôtels demandent des moyens financiers plus larges pour poursuivre leurs projets d'insertion. Selon eux, ils nécessitent le même soutien financier que les centres d'insertion reconnus. (Belga)