Conflit en Syrie - Syrie: première visite à Damas du Hamas après plus de dix ans

Le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, était l'un des alliés palestiniens les plus proches de M. al-Assad, mais leur relation s'est détériorée après le début d'un soulèvement populaire en Syrie en 2011, le mouvement palestinien critiquant la répression. Son chef d'alors, Khaled Mechaal, avait quitté Damas en 2012 pour s'installer au Qatar. "Une délégation du Hamas est arrivée à Damas pour une visite de deux jours", a indiqué à l'AFP Khaled Abdel Majid, chef du Front de lutte populaire palestinien (FLPP), une organisation proche du régime syrien. Les représentants du Hamas doivent "rencontrer le président Bachar al-Assad mercredi", qui les recevra dans le cadre d'une délégation rassemblant plusieurs responsables de factions palestiniennes, a-t-il ajouté. La délégation du Hamas, conduite par Khalil Hayya, chef du bureau des relations arabes et islamiques, est arrivée en Syrie après un passage en Algérie, où 14 factions palestiniennes, divisées depuis plus de 15 ans, parmi lesquelles les rivaux du Hamas islamiste et du Fatah laïc, ont signé jeudi dernier un accord de réconciliation. La visite à Damas intervient quelques semaines après que le Hamas a annoncé sa volonté de rétablir ses relations avec le pouvoir syrien, "à la lumière de rapides développements régionaux et internationaux liés à notre cause", une référence implicite au rapprochement entre plusieurs pays de la région et Israël. (Belga)