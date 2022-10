European Open - Une élimination au goût amer pour Sander Gillé et Joran Vliegen: "Cela fait mal"

(Belga) Joran Vliegen et Sander Gillé peuvent nourrir des regrets après leur élimination au premier tour du double de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et dote 648.130 euros, mercredi à la Lotto Arena.

Opposés à l'Indien Rohan Bopanna et au Néerlandais Matwé Middelkoop, qui forment la paire tête de série N.2, Vliegen et Gillé ont mené 4-1 dans le jeu décisif du deuxième set avant de s'incliner au super jeu décisif 3-6, 7-6 (7/5) en 10/4. "Nous sommes très déçus", a réagi Vliegen. "Nous avons été solides pendant 90% du match et puis nous l'avons laissé filer. Le premier set était bon et dans le deuxième set, nous avions notre sort en mains. Je ne m'attendais pas à un tel renversement de situation. Nous étions frais dans le super jeu décisif mais cela s'est mal passé. Cela fait mal." "Nous avons fait un très bon match et nous ne méritons pas de perdre", a ajouté Gillé. "Cela fait mal car nous voulons aller loin dans chaque tournoi, surtout en Belgique. Nous devons aller de l'avant. Nous avons l'intention de jouer jusqu'à la fin de la saison mais notre calendrier n'est pas encore fixé."