FIBA Europe Cup - Anvers battu à Gaziantep dans son 2e match

Les Turcs prenaient le large dès le premier quart-temps (19-11). Dans le deuxième quart, Birkan Batuk et Codi Miller-Mcintyre se montraient efficaces à trois points pour les Turcs, tout comme Maurice Watson et Jean-Marc Mwema côté anversois. Les Giants revenaient à 2 points (25-23), mais Gaziantep infligeait un 12-0 partiel pour s'envoler à 37-23, grâce notamment aux tirs primés de Damyean Dotson et Can Ogut. Le score au repos était de 39-25. Dans le troisième quart, Anvers ne pouvait revenir qu'à 9 points (51-42) et comptait 12 longueurs de retard au moment d'aborder les 10 dernières minutes. Au cours de celles-ci, Ogut et Leyton Hammonds s'illustraient à trois points, assurant le succès turc (82-63). Dotson a terminé avec 19 points et Hammonds avec 16 pour Gaziantep. Dans les rangs anversois, Maurice Watson a inscrit 16 points et Royce Hamm 12. Gaziantep prend ainsi seul la tête du groupe avec 4 points devant Anvers. Gmunden et l'Hapoel Haifa, qui s'affrontent en soirée, suivent avec 1. Les Giants avaient commencé par une victoire 88-92 à Gmunden, en Autriche, mercredi passé. Lors de la prochaine journée, le 26 octobre, ils recevront les Israéliens de l'Hapoel Haifa. Lors de ce premier tour, appelé saison régulière, les trente-deux équipes ont été réparties en huit groupes de quatre. Après les matchs aller-retour, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour une deuxième phase de poules. (Belga)