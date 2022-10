La Belgique entame le 2e tour qualificatif par un lourd revers contre l'Espagne

Sorties premières de leur groupe au premier tour qualificatif après deux victoires et un partage, les Red Flames Futsal étaient face à un défi de taille contre les Espagnoles. L'équipe entraînée par Niki De Cock a encaissé huit fois en première période puis six fois en seconde. Vanessa Sotelo et Irene Cordoba ont notamment marqué un triplé. Dans la suite de ce tournoi qualificatif organisé en Finlande, les Belges affronteront les Finlandaises jeudi (18h00) et la Suède samedi (11h00), toujours à l'Energia Areena de Vataa. Seul le vainqueur du groupe accèdera au Final Four, prévu en mars 2023 mais dont le lieu doit encore être déterminé. Ce sera la troisième édition de ce championnat d'Europe féminin de futsal. L'Espagne a remporté la première édition en 2019. Le Final Four de la deuxième édition, prévu début juillet en Hongrie, verra l'Ukraine, l'Espagne, le Portugal et la Hongrie se disputer la victoire finale. La Belgique avait été éliminée au premier tour de qualification de la première édition et au 2e tour de qualification lors de la deuxième édition. (Belga)