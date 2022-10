La douane saisit une tonne de cocaïne au port d'Anvers

La drogue était dissimulée dans un conteneur en provenance du Panama et destiné aux Pays-Bas. Une enquête a été ouverte pour identifier les trafiquants. Lundi, le SPF Finances avait déjà annoncé la saisie de plus de six tonnes de cocaïne au port d'Anvers. La drogue était cachée dans deux conteneurs en provenance du Suriname. (Belga)