Les Belges à l'étranger - Titulaire, Thorgan Hazard se montre décisif dans la victoire de Dortmund à Hanovre

Thorgan Hazard et Thomas Meunier étaient tous les deux présents dès le coup d'envoi de la rencontre sur le terrain d'Hanovre, aujourd'hui pensionnaire de deuxième division allemande. Hazard a été décisif, glissant à la 11e minute le ballon depuis le flanc droit à Moukoko qui a conclu l'action avec la complicité d'une déviation malheureuse du défenseur adverse Arrey-Mbi. Jude Bellingham a doublé la mise sur pénalty, à la 71e minute, et Adeyemi a été exclu à la 85e. Les deux Diables Rouges ont cédé leur place, Meunier à la 63e après avoir été touché au visage, et Hazard à la 68e minute, après avoir écopé par ailleurs d'un carton jaune (38e) pour sa première titularisation depuis le 2 septembre dernier. Dortmund rejoint notamment l'Eintracht Francfort et Wolfsbourg au prochain stade de la compétition. (Belga)