Ligue des champions de volley-ball féminin - Gand sèchement battu par Vasas au premier tour des qualifications

Le défi était de taille pour les Gantoises ce mercredi soir. Pour leur premier match officiel de la saison, les championnes de Belgique sortantes croisaient le fer avec une solide équipe hongroise, Vasas, au premier tour qualificatif de la compétition. Rapidement, les Gantoises comprenaient qu'il allait falloir sortir une grande rencontre pour éviter la douche froide, Vasas s'emparant, sans trembler, de la première manche (14-25). Le second set débutait sur les mêmes bases, le jeu adverse étant trop rapide et plus précis, les visiteuses infligeant un cinglant 12-25 aux Belges. Dans le troisième set, les troupes du coach Stijn Morand haussait quelque peu leur niveau de jeu, mais cela demeurait insuffisant pour rivaliser avec la justesse technique adverse (17-25). Mercredi prochain (18h), place à la phase retour qui, à la vue de cette manche aller, risque de compter pour du beurre. Entre-temps, les Gantoises entameront leur championnat en Liga dames sur le terrain de Louvain samedi soir. L'objectif est clair: conserver le titre acquis voici quelques mois. (Belga)