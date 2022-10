Météo - Un mercredi après-midi ensoleillé avec un mercure étonnamment élevé

Mercredi soir et durant une bonne partie de la nuit, le temps restera peu nuageux avec des voiles d'altitude, mais aussi progressivement des nuages moyens depuis le sud-ouest. En fin de nuit, quelques précipitations pourront déjà se manifester le long de la frontière française. Les minima évolueront entre 8 et 15 degrés. Jeudi, le temps deviendra partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses depuis le sud-ouest. Elles pourront parfois être intenses et accompagnées d'orages. Dans le courant de l'après-midi, un temps plus sec et ensoleillé gagnera progressivement notre pays bien qu'une averse restera possible. Les maxima atteindront encore 15 degrés en haute Ardenne et 20 degrés dans le centre. La météo devrait également être variable vendredi, avec des températures douces pouvant grimper jusqu'à 20 degrés. (Belga)