Serie A - Mike Maignan de nouveau blessé au mollet, indisponible au moins 10 jours

(Belga) Mike Maignan, le gardien international français de l'AC Milan qui effectuait mercredi son retour à l'entraînement, s'est de nouveau blessé au mollet gauche et sera absent au moins dix jours, a annoncé le club italien.

Maignan, doublure habituelle d'Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France, a ressenti une gêne au mollet le 22 septembre dernier lors d'un match de la Ligue des Nations contre l'Autriche (2-0). Eloigné depuis des terrains, Maignan, 27 ans, a manqué la double confrontation contre Chelsea en Ligue des Champions. De retour à l'entraînement mercredi, il s'est à nouveau blessé. Le club italien précise qu'il est touché au muscle soléaire. Un nouveau point médical sera fait dans dix jours, ajoute le Milan AC dans un communiqué. Maignan est d'ores et déjà forfait pour les deux prochaines journées de la Série A ainsi que pour le déplacement du Milan mardi prochain à Zagreb face au Dinamo en Ligue des Champions. Sa rechute pourrait aussi être une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, à un mois du Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Didier Deschamps doit dévoiler le 9 novembre la liste des joueurs qu'il emmènera au Qatar. Le sélectionneur des Bleus, champions du monde en titre, a déjà dû tirer un trait sur son milieu de terrain N'Golo Kanté, opéré des ischio-jambiers et indisponible quatre mois. L'incertitude plane sur un autre de ses milieux, Paul Pogba, qui n'a repris que mardi - et encore "partiellement" - l'entraînement collectif avec la Juventus Turin après avoir été opéré début septembre du genou droit. (Belga)