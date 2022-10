Tinne Gilis éliminée au deuxième tour à Zurich

L'Anversoise, 24 ans, 12e mondiale, a en effet été battue au deuxième tour par l'Américaine Olivia Fiechter (N.8), 27 ans, 11e mondiale, en trois sets: 8-11, 11-5 et 11-2 en 30 minutes de jeu. Tinne Gilis a été championne d'Europe et médaillée d'or aux Jeux Mondiaux cet été et fut finaliste à l'Open de Nantes ('bronze'/55.000 dollars), battue par sa soeur Nele au dernier stade de l'épreuve. (Belga)