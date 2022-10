Une entreprise belge a déjà installé gratuitement des panneaux solaires sur 6.000 toits

(Belga) La société EnergyVision, dont le siège est à Gand et à Bruxelles, a déjà fourni des panneaux solaires gratuits à 6.000 Belges et 15.000 autres personnes se sont inscrites, affirme le fondateur Maarten Michielssens. Le Premier ministre Alexander De Croo s'est rendu mercredi sur le site d'une installation de panneaux solaires sur un toit à Ninove, en Flandre orientale, et estime que ce système est prometteur.