WTA Guadalajara - Elise Mertens éliminée au 2e tour après avoir manqué trois balles de match

Malgré trois balles de match, Elise Mertens a été éliminée au deuxième tour du tournoi de tennis WTA 1.000 de Guadalajara, épreuve sur surface dure dotée de 2.527.250 dollars, mercredi. Mertens, 34e joueuse mondiale, s'est inclinée face à la Russe Anna Kalinskaya (WTA 73) 6-4, 0-6, 7-5. La rencontre a duré 2 heures et 16 minutes.

Ce premier affrontement entre les deux joueuses commençait par un break de Kalinskaya dès le premier jeu. Mertens concédait également sa deuxième mise en jeu et se retrouvait menée 3-0 après 10 minutes seulement. Menée 6-1, la N.1 belge revenait à 5-4 avant de perdre la première manche 6-4. Après un début de match difficile, Mertens remontait sur le court revigorée. Elle dominait la deuxième manche 0-6, réalisant notamment deux jeux blancs sur son service. Dans le troisième set, Mertens faisait le break pour mener 1-3. Elle repoussait dans la foulée deux balles de débreak, prenant le large à 1-4. A 3-5, elle perdait son service après une double faute. Dans le jeu suivant, elle manquait trois balles de matchs sur le service de Kalinskaya, qui revenait à 5-5. La Russe prenait ensuite l'avantage avec un nouveau break (6-5). Elle concluait la rencontre sur sa première balle de match, 7-5. Victorieuse du tournoi de Monastir le 9 octobre, Mertens avait remporté les six derniers matchs qu'elle a disputés avant cette défaite. En 8es de finale, Kalinskaya défiera sa compatriote Daria Kasatkina, 11e mondiale et tête de série N.7, qui a écarté la Chinoise Zhu Lin (WTA 69) 6-1, 6-2.