Crise énergétique - Plusieurs centaines de manifestants attendus devant le siège namurois d'Engie-Electrabel

La FGTB Namur avait annoncé, plus tôt dans la journée, l'organisation d'une "action choc", jeudi dans la capitale wallonne, afin de protester contre les surprofits des producteurs d'énergie et les mesures jugées insuffisantes prises par les pouvoirs publics pour aider les travailleurs à affronter la crise énergétique. "Un rassemblement d'au moins 400 personnes est prévu devant le siège d'Engie-Electrabel, au boulevard de Merckem. Nous bloquerons les entrées du site afin que le personnel ne puisse pas y accéder", précise Jonathan Hubert, secrétaire régional à la centrale générale de la FGTB Namur-Luxembourg. "Engie-Electrabel, pour ne citer que cette société, a réalisé plus de deux milliards de surprofits depuis le début de la crise. Il s'agit d'un véritable hold-up réalisé sur le dos des citoyens. Pour la FGTB, il est clair qu'il faut bloquer les prix et taxer les surprofits. Ce ne serait que justice face à ces entreprises qui profitent honteusement de la tension actuelle pour engranger de faramineuses plus-values", commentait le représentant syndical, mercredi matin. Lors de l'action de jeudi, les représentants de la FGTB ajoutent ne pas souhaiter perturber outre mesure la circulation routière. "Nous distribuerons des pains au chocolat aux automobilistes pour les sensibiliser, mais également pour marquer tout notre soutien aux artisans et autres travailleurs particulièrement touchés par la flambée des prix des énergies", conclut Jonathan Hubert. (Belga)