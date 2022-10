(Belga) Sam Van Rossom (Valence), Retin Obasohan (ASVEL) et Ismaël Bako (Bologne) se sont tous les trois inclinés avec leur club respectif lors de la 4e journée d'Euroligue de basketball jeudi.

Euroligue - Défaites pour Sam Van Rossom , Retin Obasohan et Ismaël Bako

En déplacement à Fenerbahce, Valence a pris un excellent départ dans la rencontre en menant de neuf points au repos (34-43). Après la pause, les Espagnols ont subi le réveil du 'Fener' pour finalement s'incliner 79-77. Sam Van Rossom a joué 18 minutes avec Valence, le temps d'inscrire 10 points. Sur le terrain du Maccabi Tel-Aviv, l'ASVEL Villeurbane a mené de six points après le premier quart-temps avant de voir les Israéliens prendre les commandes au repos (42-41). En seconde période, le Maccabi a augmenté son intensité défensive pour s'imposer 88-69. Dans le cinq de base avec l'ASVEL, Retin Obasohan a compilé 11 points, 2 rebonds et 2 assists en 27 minutes de jeu. Le Virtus Bologne a lui connu une soirée compliquée sur le terrain du Partizan Belgrade. Avec déjà 19 points de retard au repos (51-32), les Italiens ne sont pas parvenus à inverser la tendance après la pause avec une défaite 90-62. Ismaël Bako a joué 19 minutes, compilant 11 points, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre (Belga)