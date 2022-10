"How to Save a Dead Friend" remporte l'Explore Award 2022 du Festival du film de Gand

Le festival met à l'honneur la résilience et le bien-être mental, deux notions qui collent parfaitement à la vision de Marusya Syroechkovskaya au travers de "How to Save a Dead Friend". Dans son film, Marusya Syroechkovskaya dépeint un pays dans lequel tous les espoirs et les réconforts ont disparu, et où la guerre n'avait pas encore débuté. La cinéaste accueille avec plaisir cette récompense, d'autant que sa réalisation est très personnelle. "En grandissant, j'étais assez déprimée et je ne savais pas trop comment m'exprimer à ce sujet. J'espère dès lors que mon film pourra aider les personnes qui se sentent déprimées ou qui ont des problèmes mentaux à demander de l'aide assez tôt. J'espère que ce film leur donnera l'impression qu'elles ne sont pas seules", a-t-elle réagi. Grâce à l'obtention de cet "Explore Award", le distributeur belge du documentaire pourra compter sur une campagne promotionnelle d'une valeur de 27.000 euros dans différents médias comme "De Morgen", "Knack Focus" et "StuBru". Outre cette récompense, le jury a également décidé de remettre une mention spéciale au documentaire belge intitulé "Echo", du réalisateur Ruben Desiere. Celui-ci propose un aperçu de la formation des militaires belges en suivant une recrue du peloton Echo. "'How to Save a Dead Friend" ne possède pas encore de date de sortie en Belgique, contrairement à "Echo" qui sera disponible en salles à partir du 15 février 2023. (Belga)