La banque centrale turque fait fi de l'inflation et abaisse encore ses taux

L'inflation en Turquie a pourtant atteint 83,5% en septembre, son niveau le plus élevé depuis 1998. La banque centrale agit à rebours des théories économiques classiques qui préconisent d'augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation, comme le font actuellement les principales banques centrales, Fed et BCE en tête. Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan ne l'entend pas de cette oreille et met régulièrement la pression pour que la banque centrale turque abaisse ses taux. La monnaie turque, la lire, a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année face au dollar, ce qui renchérit les coûts des importations et alimente l'inflation. La hausse des prix à la consommation est un sujet brûlant en Turquie, à moins de neuf mois de la prochaine élection présidentielle. Le président Erdogan, qui dit privilégier la croissance et les exportations à la stabilité des prix, promet régulièrement que la Turquie "surmontera" le problème de l'inflation après le Nouvel An. Mais, s'exprimant dernièrement devant un forum économique, le chef de l'Etat a lancé que "son ennemi, ce sont les taux d'intérêt" et a promis de les abaisser encore. (Belga)