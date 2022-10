La Liga - Le Real Madrid fête le Ballon d'Or de Benzema, buteur, avec une victoire nette à Elche

Il aura fallu s'y reprendre à trois reprises pour Karim Benzema avant de pouvoir finalement célébrer un but valide. En effet, l'attaquant français s'était déjà vu refuser deux buts (6e, 61e) pour hors-jeu après la vérification de l'arbitrage vidéo, lorsqu'il a inscrit le deuxième but madrilène à la 75e minute de jeu. Avant cela, outre ces deux buts annulés, Valverde avait ouvert le score (0-1, 11e) et Alaba avait lui aussi marqué avant que le VAR ne corrige l'erreur du juge de touche et n'invalide le but. En fin de rencontre, Asensio a infligé un dernier coup aux locaux (0-3, 89e). En l'absence de Thibaut Courtois, toujours blessé, Eden Hazard était le seul Belge figurant sur la feuille de match. Il est cependant resté sur le banc pendant toute la rencontre. Cette victoire permet aux Blancos d'assurer leur 1re place au classement avec 28 points, soit 6 de plus que le Barça, 2e, qui affrontera Villarreal jeudi. Karim Benzema pourra être honoré par les supporters du Real Madrid samedi, lors de la réception du FC Séville à Santiago Bernabeu. Elche est lanterne rouge avec 3 points et toujours aucune victoire. (Belga)