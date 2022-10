La reprise se passe normalement, selon la direction de l'aéroport de Charleroi

L'aéroport de Charleroi a subi d'importantes perturbations depuis le début de la semaine avec deux jours de grève et un troisième de fermeture. Le tout en lien avec un conflit opposant BSCA Security, filiale de BSCA, et les travailleurs de Security Masters, entreprise de sécurité chargée à l'aéroport du filtrage des passagers. Les agents de cette société dénonçaient la décision de BSCA Security de scinder un futur marché de sécurité entre deux prestataires. Mardi soir, responsables de BSCA Security et représentants syndicaux sont parvenus à s'entendre, convenant finalement de ne pas scinder le marché en question. Malgré l'accord, il était trop tard pour rouvrir l'aéroport mercredi. (Belga)