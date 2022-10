Ladies European Tour - Leslie Cloots 47e après la première journée en Inde

(Belga) Leslie Cloots figure au 47e rang partagé de l'Open d'Inde de golf, un tournoi du Ladies European Tour doté de 400.000 dollars, à l'issue du premier tour joué sur le DLF Golf and Country Club, dans les faubourgs de New Delhi, jeudi en Inde.

L'Anversoise de 28 ans a rendu une carte de 74 coups, soit deux au-dessus du par, après trois birdies, trois bogeys et un double bogey. Cloots accuse déjà neuf longueurs de retard sur la Suédoise Linda Wessberg, qui a joué 65 (-7) grâce à eagle sur le trou N.5, où elle a signé un hole-in-one, six birdies et un seul bogey. La Française Anais Meyssonier (-6) ainsi que la Finlandaise Noora Komulainen et l'Indienne Amandeep Drall (-5) sont en embuscade. Wessberg, 42 ans, n'a plus gagné sur le principal circuit européen depuis 2009. (Belga)