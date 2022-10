L'Américain Sebastian Korda et l'Autrichien Dominic Thiem rejoignent les quarts

Tombeur de Michael Geerts au premier tour, Domnic Thiem (ATP 132), vainqueur de l'US Open en 2020 et ancien numéro 3 mondial, a écarté de sa route au deuxième l'Argentin Francisco Cerundolo (N.6/ATP 28) en trois sets - 6-1, 1-6, 7-5 en 2 heures et 7 minutes de jeu. Demi-finaliste à Gijon (ATP 250) la semaine dernière, Thiem affrontera en quarts de finale le Polonais Hubert Hurkacz, 11e mondial et tête de série numéro 1 du rendez-vous anversois. Vainqueur plus tôt dans la journée de la quatrième tête de série du tournoi, le Russe Karen Khachanov, 18e mondial , l'Américain Sebastian Korda (ATP 36) sera opposé lui au Japonais Yoshihito Nishioka (N.8/ATP 39) pour une place dans le dernier carré. Dans le bas du tableau, le Français Richard Gasquet (ATP 82) attend lui en quarts de finale le vainqueur du match entre David Goffin (ATP 58) et l'Argentin Diego Schwartzman (N.3/ATP 19). Pour compléter le plateau des quarts de finale, le Britannique Daniel Evans (N.5), 26e mondial, sera opposé soit au Canadien Felix Auger-Aliassime (N.2), 10e joueur du monde, soit au Français Manuel Guinard, 148e à l'ATP, lucky loser des qualifications. (Belga)