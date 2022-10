Le Maroc et la Belgique entendent renforcer leur partenariat stratégique

"Aujourd'hui, je me réjouis de notre volonté de partager et de progresser davantage dans nos relations bilatérales économiques, commerciales et sociales afin d'optimiser notre coopération dans divers domaines. Je suis venue pour consolider un partenariat stratégique", a expliqué Mme Lahbib lors d'une conférence de presse organisée au ministère marocain des Affaires étrangères. "Notre dialogue politique est régulier mais nous allons le structurer davantage", avait d'abord déclaré M. Bourita. "Nous avons dans le cadre de notre discussion évoqué la tenue prochaine de la commission de coopération de haut niveau. Cela fait dix ans que cette structure ne s'est pas réunie. Nous allons travailler à la préparer", a-t-il ajouté, précisant qu'il se rendrait à Bruxelles au début de l'année prochaine pour entamer la préparation. Toujours dans cette idée de renforcer la coopération entre les deux pays, différents groupes de travail vont aussi être mis sur pied, notamment sur les thématiques judiciaire et migratoire. Les travaux doivent débuter en décembre de cette année, a d'ailleurs souligné M. Bourita. Les deux ministres ont aussi évoqué le contexte international actuel au cours de leur entretien - la guerre en Ukraine, la situation au Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien, le programme nucléaire iranien ainsi que la répression en cours en Iran et le dossier syrien. Ces thématiques ont permis de faire ressortir de grandes convergences entre les deux États par rapport à leur position respective, a fait savoir Mme Lahbib. (Belga)