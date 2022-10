L'équipe de développement de Lotto Dstny pour la première fois au niveau continental

Après une saison 2023 où l'équipe Lotto U23 a remporté sept victoires, avec cinq coureurs différents, elle va désormais tenter de s'illustrer au niveau continental. Une évolution logique pour Kurt Van de Wouwer. "Nos jeunes talents pourront ainsi faire l'expérience de courses aux côtés de professionnels. Nous espérons ainsi réduire l'écart avec le monde pro et améliorer l'intégration des jeunes coureurs", a dit le manager de l'équipe. De nombreux cadors du cyclisme belge, de Tim Wellens au jeune Arnaud De Lie en passant par Florian Vermeersch, ont fourbi leurs armes au sein de cette structure. En 2023, ce sont Lennert Van Eetvelt et Liam Slock qui font le grand saut vers l'équipe professionnelle. Et Alec Segaert, récent vainqueur du Piccolo Lombardia, le Tour de Lombardie pour les U23, le fera en 2024. Vice-champion du monde du chrono après avoir enlevé le titre européen, il sera assurément le chef de file de l'équipe en 2023. "Nous sommes convaincus que notre sélection pour 2023 contient déjà quelques futurs coureurs professionnels. Grâce à l'accompagnement de l'équipe et à un calendrier qui permet d'affronter le top international chez les espoirs, nous leur permettons de franchir la dernière étape de leur préparation", a estimé Kurt Van de Wouwer. Axel De Lie, frère ainé d'Arnaud, fait partie d'un noyau où figurent quinze Belges, un Britannique et un Australien. Le noyau 2022-2023 : Ramses Debruyne, Jelle Declerck, Tijl De Decker, Axel De Lie, Jelle Harteel, Branko Huys, Joshua Giddings, Robin Orins, Milan Paulus, Gianluca Pollefliet, Cameron Rogers, Alec Segaert, Jarne Van de Paar, Lorenz Van de Wynkele, Cédric Van Raemdonck, Viktor Verschaeve et Jago Willems. (Belga)