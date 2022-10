Les Belges à l'étranger - Deuxième victoire en championnat pour Leicester avec quatre Belges titulaires contre Leeds

Pour fêter sa première titularisation depuis le mois d'août, Dennis Praet a mis le feu aux poudres en faveur de Leicester lorsque son centre tendu a été dévié malencontreusement par Koch dans ses propres buts (16e). Une vingtaine de minutes plus tard, Barnes a doublé la mise à la conclusion d'une action construite par Tielemans, Castagne et Praet (35e). Wout Faes, Timothy Castagne, Youri Tielemans et Dennis Praet étaient tous les quatre titulaires pour Leicester pour la première fois de la saison. Les trois premiers Diables Rouges ont disputé toute la rencontre pour les locaux, Tielemans étant averti à la 78e minute, tandis que Dennis Praet a été remplacé à la 70e minute par Perez. Plus tôt dans la soirée, Aston Villa s'est incliné, 3-0, à Fulham. Dendoncker a disputé une vingtaine de minutes pour les Villains en montant à la 69e minute à la place de Danny Ings, mais il n'a pu empêcher la lourde défaite infligée à la suite des buts de Reed (36e), Mitrovic sur pénalty (68e) et Mings contre son camp (83e). Douglas Luiz a été exclu peu après l'heure de jeu du côté des visiteurs (62e). Au classement, Leicester reste dans la zone rouge malgré sa victoire. Les Foxes ne comptent que 8 points en 11 matches, et sont en 19e position, à une longueur d'Aston Villa qui est 17e, à égalité de points avec Leeds, 16e, et Wolverhampton, 18e. Fulham est en 9e position avec 15 points. (Belga)