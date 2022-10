Les Belges à l'étranger - Non sans suspense, Almeria et Ramazani empochent trois points vitaux contre Gérone

En première période, Almeria pensait avoir partie gagnée en inscrivant trois buts via Leo Baptistao (13e), Toure (17e) et Embarba (38e). Largie Ramazani a fait son entrée au jeu à la 64e minute, après la réduction du score de Riquelme en faveur de Gérone (47e). Le jeune Belge a cependant connu, avec son équipe, une fin de match tendue. Stuani a manqué un pénalty pour les visiteurs (78e) avant de permettre aux siens de revenir à un seul but d'Almeria sur un nouveau pénalty, cinq minutes plus tard (83e). Almeria a bien failli laisser s'échapper les trois points, mais le but égalisateur d'Herrera (90e+7) a été annulé pour une faute par l'arbitrage vidéo. Largie Ramazani, qui est issu de l'académie de Manchester United, a par ailleurs écopé d'un carton jaune à la 84e minute. Au classement, Almeria remonte temporairement à la 13e place, avec 10 points, à égalité avec le FC Séville et le Celta Vigo. Le club ne compte néanmoins que deux points d'avance sur la zone rouge et la 18e place occupée par Gérone (8 points). (Belga)