Ligue des Champions féminine - Le tenant du titre, Lyon, avec Janice Cayman, corrigé par Arsenal en ouverture

(Belga) L'Olympique lyonnais, avec Janice Cayman alignée toute la rencontre, s'est lourdement incliné 1-5 face à Arsenal lors de la première journée de la Ligue des Champions féminine de football, mercredi, dans le groupe C.

Lyon, tenant du titre, devait composer sans plusieurs blessées, dont Ada Hegerberg, le Ballon d'Or 2018. Après le but d'ouverture de Caitlin Foord (13e), Melvine Malard (27e) égalisait. Arsenal regagnait les vestiaires avec deux buts d'avance grâce à Frida Maanum (23e) et Beth Mead (45e+1). En seconde période, Foord (67e) réalisait le doublé. Deux minutes plus tard, Mead, deuxième au classement du Ballon d'Or féminin, l'imitait, fixant le score à 1-5. Dans l'autre rencontre du groupe, la Juventus s'est imposée 0-2 à Zurich. Lors de la prochaine journée, le 27 octobre, l'OL rendra visite à la Juventus. Les deux premiers de chaque groupe avancent en quarts de finale. (Belga)