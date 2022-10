Plus de 350 oeuvres des collections de la famille Rothschild à la Boverie à Liège

La nouvelle exposition ouvrira demain/vendredi et sera accessible jusqu'au 26 février 2023. Elle est le fruit d'une nouvelle collaboration avec le musée du Louvre, après "En plein air" en 2016 et "Viva Roma !" en 2018. Depuis le 19e siècle, le nom de Rothschild est associé à une lignée de banquiers. Au fil des 19e et 20e siècles, la famille a accumulé un patrimoine artistique considérable et procédé à des dons et legs estimés à plus de 130.000 pièces aux institutions françaises. Cette exposition rassemble plus de 350 œuvres issues des collections de neuf femmes de la famille Rothschild, mécènes et donatrices. Sur un parcours de plus de 2.000 mètres carrés, elle retrace le goût et la personnalité de ces femmes, parfois très indépendantes, parfois dans l'ombre de leur mari, qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'art, l'histoire, la société et dans la vie de nombreux artistes de leur époque. Ces œuvres sont de toutes époques et tous horizons, allant de pièces de grands artistes comme Fragonard, Chardin, Delacroix, Cézanne, Rodin? à des tableaux de la Renaissance italienne en passant par des bijoux et porcelaines, des pipes, boîtes d'allumettes, têtes de mort ou encore des objets d'art africain et d'Extrême-Orient. (Belga)