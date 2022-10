TC Charleroi - Quatre ans de prison avec sursis pour cinq coups de couteau assénés à son beau-père

Le jeune homme avait avoué avoir violemment frappé son beau-père, le 24 juin dernier. La victime avait "cinq plaies visibles à la clavicule et au thorax, près de l'épaule", avait indiqué le substitut Vervaeren. Le beau-fils, interpellé et emmené vers le poste de police, avait admis les faits dans le véhicule de police. "Il n'arrêtait pas de parler sur mon dos. À chaque fois que je rentre dans la pièce, tout le monde se tait. Aujourd'hui, je n'ai pas supporté. Mon beau-père a pris une hache et est venu vers moi. J'ai pris un couteau pour me défendre comme je le pouvais. Il est tombé par terre, je lui ai mis une dizaine de coups de poing", avait expliqué Jérôme R aux policiers. Une peine de six ans de prison avait été requise contre le prévenu, en état de récidive et déjà condamné pour des faits similaires sur la même victime. Me Vander Eyden, à la défense, avait plaidé un cadre strict pour son client via un sursis probatoire. (Belga)