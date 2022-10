Iljo Keisse aux côtés de Jasper De Buyst pour sa der au Kuipke

Iljo Keisse, 39 ans, a remporté les Six Jours de Gand à sept reprises, en 2005 (avec Matthew Gilmore), 2007 (avec Robert Bartko), 2008 (avec Robert Bartko), 2010 (avec Peter Schep), 2012 (avec Glenn O'Shea), 2015 (avec Michael Morkov) et 2018 (avec Elia Viviani). Jasper De Buyst, 2e l'an dernier, s'est lui imposé deux fois à Gand, en 2013 (avec Leif Lampater) et 2014 (avec Kenny De Ketele). Iljo Keisse a mis un terme à sa saison sur route le 11 octobre dernier au Prix de clôture Putte-Kapellen, dernière course cycliste de la saison en Belgique. Quatre jours après les Six Jours de Gand, Iljo Keisse fera ses adieux au vélo à l'occasion d'une soirée spéciale au Kuipke, baptisée 'Merci Iljooo" où son annoncés Filippo Ganna, Mark Cavendish, Michael Morkov, Fabio Van den Bossche etJasper De Buyst. (Belga)