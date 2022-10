ITF Saguenay - Yanina Wickmayer se qualifie pour la finale en double

Associée à l'Américaine Catherine Harrison, avec qui elle forme la première tête de série, Wickmayer s'est imposée 6-3, 4-6, 10-8 en une heure et 29 minutes face à la paire composée de la Britannique Sarah Beth Grey et la Canadienne Katherine Sebov. En finale, la paire belgo-américaine affrontera la Taïwanise En Shuo Llang et la Tchèque Anna Siskova, qui forment la paire tête de série N.4. En simple, Wickmayer, 362e mondiale, s'est inclinée mercredi en trois sets 1-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) devant la Japonaise Moyuka Uchijima, 111e mondiale et tête de série N.1. (Belga)