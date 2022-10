Le barreau de Charleroi proteste en silence contre la mort de Mahsa Amini

(Belga) Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées, vendredi midi, devant le palais de justice de Charleroi pour une action symbolique et silencieuse à la suite des mouvements de contestation en Iran après le décès d'une jeune femme de 22 ans le 16 septembre dernier. Plusieurs avocats et avocates carolos se sont coupé une mèche de cheveux.

Mahsa Amini est décédée trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran pour avoir, selon celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict pour les femmes en République islamique d'Iran. Depuis, des manifestations ont émaillé dans le pays, réprimées sévèrement par le régime, faisant plusieurs morts. Pour montrer son soutien, le barreau de Charleroi, via la bâtonnière Nathalie Monforti, a organisé vendredi midi un rassemblement symbolique devant le palais de justice de Charleroi. Plusieurs dizaines d'avocats carolos, mais également des bâtonniers et membres du personnel, y ont participé. Les personnes présentes lors de l'action silencieuse arboraient des affiches reprenant le slogan "Femme, vie, liberté", également traduit en kurde et en persan et plusieurs d'entre elles se sont symboliquement coupé une mèche de cheveux. Ces mèches ont été recueillies dans un panier et seront prochainement envoyées à l'ambassade iranienne, a confirmé Nathalie Monforti, bâtonnière du barreau de Charleroi. (Belga)