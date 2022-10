L'Union Berlin sans ses supporters pour son déplacement à l'Union Saint-Gilloise

(Belga) L'Union Berlin ne pourra pas compter sur ses supporters lors du déplacement à l'Union Saint-Gilloise pour la 6e et dernière journée du groupe D de l'Europa League le jeudi 3 novembre. Le club allemand a été sanctionné d'un match européen en déplacement sans supporter par l'UEFA, l'instance du football européen, vendredi.

Lors de la victoire 0-1 de l'Union Berlin à Malmö le 6 octobre dernier, les supporters berlinois ont allumé et lancé des fumigènes sur la pelouse. Pour ces faits, l'UEFA a sanctionné le club allemand d'une amende 35.000 euros et d'une interdiction de vendre des tickets à ses supporters pour son prochain match européen en déplacement, soit à l'Union Saint-Gilloise le jeudi 3 novembre. L'Union Saint-Gilloise occupe la tête du groupe D de l'Europa League avec 10 points et est déjà assuré de terminer au moins à la 2e place du groupe. L'Union Berlin est 3e avec 6 points, un de moins que Braga, 2e. (Belga)