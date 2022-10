Rallye de Catalogne : Thierry Neuville en tête à mi-journée

Le pilote germanophone avec son coéquipier Martijn Wydaeghe ont profité de l'ES4 pour prendre les commandes avec une demi-seconde d'avance sur le Français Sébastien Ogier, pigiste de luxe chez Toyota, auteur du temps scratch dans l'ES3. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), déjà assuré de son titre de champion du monde, est 3e à 4.2 de Neuville après avoir signé les deux meilleurs temps en ouverture de cette première journée du Rallye de Catalogne, disputée par temps sec. "Pas si mal. On a un bon feeling avec la voiture. Nous n'avons pas essayé les gommes tendres au shakedown hier (jeudi sous la pluie), donc on découvre un peu les sensations avec ces pneus", avait commenté Thierry Neuville à l'issue de l'ES1 et satisfait d'avoir signé le meilleur chrono dans l'ES 4. "On a roulé une spéciale très propre. La stratégie des pneus était un peu difficile ce matin. J'étais un peu nerveux pour celle-ci, mais l'équilibre était bon et j'ai profité." L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) est lui 4e à 6 secondes de son équipier. Côté belge encore, Grégoire Munster et Louis Louka (Hyundai) sont 19es à 2:57.7 et 8es en WRC2. Frédéric Miclotte, copilote du Grec Jourdan Serderidis (Ford Puma), pointe lui en 24e position. Une nouvelle boucle avec les mêmes spéciales est encore prévue vendredi. Sept spéciales sont au programme samedi. Thierry Neuville s'est montré intraitable sur les routes asphaltées de la Costa Daurada lors des deux dernières éditions en 2019 et 2021 (le rallye fut annulé en 2020) et veut réaliser la passe de trois au sud de Barcelone. L'arrivée est prévue dimanche à Salou. (Belga)