Tennis: rendez-vous au Masters pour Garcia, éliminée à Guadalajara

Caroline Garcia, assurée de disputer le Masters, s'est inclinée jeudi soir face à l'Américaine Sloane Stephens, 50e mondiale, en huitième de finale du tournoi WTA 1000 de Guadalajara, où sept des huit qualifiées pour le grand rendez-vous de fin de saison sont désormais connues.

Certes, la Française, 10e mondiale, quitte le Mexique avec le sentiment du devoir accompli puisqu'elle a décroché sa qualification pour le Masters de Fort Worth (Texas), à partir du 31 octobre. Et, certes, elle s'est inclinée jeudi soir au terme d'un match très serré, perdu 7-6 (8/6), 7-5, après 1h42 de lutte.

Mais Caroline Garcia n'a remporté qu'un match (sur 4) -son 2e tour à Guadalajara- depuis sa demi-finale à l'US Open début septembre, et devra impérativement retrouver de la confiance et élever son niveau de jeu au Texas, pour sa deuxième participation au rendez-vous des huit meilleures joueuses de la saison après celle de 2017.

Dans l'optique du tournoi texan, si 17 joueuses restaient en lice lundi au moment d'aborder l'épreuve de Guadalajara, sept de huit noms sont désormais connues.

Plus tôt cette semaine, Caroline Garcia et l'Américaine Coco Gauff ont rejoint la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, la Tunisienne Ons Jabeur et l'Américaine Jessica Pegula.

Jeudi, bien que désormais hors course à Guadalajara, les Russes Aryna Sabalenka et Daria Kasatkina ont profité des autres résultats pour valider leur billet pour le Masters.

Le dernier ticket se jouera lui vendredi soir lors d'un quart de finale à quitte ou double entre la Grecque Maria Sakkari et la Russe Veronika Kudermetova.

Jeudi, en huitième, Sakkari, tête de série N.4, a renversé l'Américaine Danielle Collins 5-7, 6-3, 6-3, tandis que Kudermetova (N.8) a battu la Lettone Jelena Ostapenko en deux manches, 6-4, 6-4.

"C'était écrit", a réagi la joueuse grecque de 27 ans, 6e mondiale.

"Nous avons toutes les deux eu un tirage très difficile (à Guadalajara, NDLR). Il n'était pas garanti de nous retrouver en quart de finale. Mais je pense que la passion, notre envie, nous a amenés jusqu'ici. Maintenant, demain (vendredi, NDLR), ça ne va pas être qui en veut le plus, mais qui joue le meilleur match", a-t-elle ajouté.