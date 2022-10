Un nouveau centre d'enregistrement pour les réfugiés ukrainiens en fonction fin octobre

Le choix des autorités s'est porté sur l'immeuble de bureaux "Eurostation" situé en face de la gare de Bruxelles-Midi, où la Régie des bâtiments héberge déjà différents services publics, dont le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Une décision motivée par "sa capacité d'accueil et d'enregistrement, sa disponibilité immédiate et son accessibilité en transports en commun", précisent les autorités. Le nouveau centre d'enregistrement occupera un espace de 2.000 m² situé au 6e étage et sera mis en service en collaboration avec la Croix rouge à partir du lundi 24 octobre 2022. Son utilisation est prévue au moins jusqu'en avril 2023. Le Palais 8 du Heysel était loué depuis mars 2022. (Belga)