Un second rappel de vaccin anti-Covid administré à 34% des adultes en Belgique

Au 17 octobre, plus de 43% des prestataires de soins belges avaient reçu un rappel automnal. Plus de 56% d'entre eux ont été vaccinés en Flandre, plus de 23% en Wallonie, et à Bruxelles et en Communauté germanophone 16% et 15% respectivement. En Région bruxelloise, 317.000 invitations ont été envoyées, précise la Commission communautaire commune (Cocom). Celles-ci s'adressent aux 50 ans et plus ainsi qu'au personnel soignant. Depuis le 12 septembre, 92.696 personnes ont reçu une injection. Un bon tiers des 65 ans et plus (35,5%) ont eu leur second booster, alors que dans la même tranche d'âge, ils sont 89,5% à avoir une vaccination complète. Même si aucun objectif n'avait été posé, à la Cocom, on estime ces chiffres encore insuffisants, précise sa porte-parole. Côté wallon, à l'Aviq, on se montre satisfait d'une campagne qui "a fort bien fonctionné". "Les centres tournent bien. Ca ralentit maintenant mais c'est logique après huit semaines de campagne. Les premiers jours ont été exceptionnels", assure la porte-parole. Environ 1.385.000 invitations ont été lancées aux 50 ans et plus, aux personnes immunodéprimées quel que soit leur âge et au personnel de santé en Région wallonne. Une dose de vaccin a été donnée à près de 547.000 personnes depuis le 9 septembre, même si toutes ne venaient pas pour un booster. (Belga)