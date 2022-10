Valentine Dumont prend la 6e place de la finale sur 400m libre en petit bassin à Berlin

Dans le couloir 6, Dumont a signé un chrono de 4:04.43, à près de huit secondes de la Hongkongaise Siobhan Haughey qui l'a emporté en 3:56.52 devant la Tchèque Barbora Seemanova (4:00.15) et l'Allemande Isabel Gose (4:00.19). Plus tôt vendredi, Dumont s'était qualifiée pour la finale en réussissant le 4e temps des séries en 4:06.59. La Namuroise de 22 ans possède le record de Belgique de la distance, qu'elle a porté à 4:00.05 le 9 novembre 2020 à Budapest. Valentine Dumont était aussi sur le plot de départ du 200 m papillon. Elle n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale, terminant 14e des séries en 2:13.58, elle qui détient le record de Belgique de la spécialité en 2:07.96. Elle aurait dû nager en 2:10.44 pour aller en finale. Plus tard vendredi soir, Roos Vanotterdijk disputera la finale du 100m quatre nages sur le coup de 20h17. Lors des séries, Vanotterdijk avait battu le record de Belgique en 59.54, effaçant des tablettes le précédent record de 59.78, que Kimberly Buys avait établi le 7 août 2017, aussi à Berlin. (Belga)