WTA Rouen - Maryna Zanevska se hisse dans le dernier carré

Zanevska, 85e mondiale, 29 ans, s'est imposée en trois sets 7-5, 2-6, 6-3 contre l'Américaine Catherine McNally, 117e mondiale et issue des qualifications. La rencontre a duré 2 heures et 3 minutes. Au premier tour, Maryna Zanevska avait surpris l'ancienne numéro 5 mondiale, l'Italienne Sara Errani (WTA 106) en trois sets - 7-5, 6-7 (4/7), 7-5 - et 2 heures 49 minutes. Pour une place en finale, la N.3 belge sera opposée la Russe Kamilla Rakhimova (WTA 121) qui s'est imposée 6-1, 6-4 contre la Française Kristina Mladenovic (WTA 122) vendredi. (Belga)