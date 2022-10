(Belga) Griet Hoet et sa pilote Anneleen Monsieur sont devenues championnes du monde du kilomètre en contre-la-montre des Mondiaux de para-cyclisme sur piste en catégorie des malvoyants samedi à Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris.

Championnats du monde de para-cyclisme sur piste - Griet Hoet et Anneleen Monsieur championnes du monde du kilomètre contre-la-montre

Griet Hoet, 43 ans, s'est imposée en 1:07.410 devant l'Australie, 2e en 1:07.903 et la Grande-Bretagne 3e en 1:07.991. Le duo gantois avait décroché la médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Tokyo l'été dernier sur la même distance. Il s'agit de leur premier titre mondial lors de leur dernière compétition internationale. Elles tireront un trait sur leur carrière lors des Six Jours de cyclisme sur piste de Gand le mercredi 16 novembre au Kuipke, a a confirmé le Comité Paralympique belge dans un communiqué. Samedi aussi, Ewoud Vromant a pris la 4e place de la poursuite individuelle (classe C2) battu dans la course pour le bronze. (Belga)