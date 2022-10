European Open - Felix Auger-Aliassime dernier qualifié pour les demi-finales

Auger-Aliassime, 10e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en trois sets 4-6, 7-6 (7/4), 6-2 face au Britannique Daniel Evans, 26e mondial et tête de série N.5. La rencontre a duré 2 heures et 40 minutes En demi-finale, le Canadien sera opposé au Français Richard Gasquet (ATP 82), tombeur de David Goffin (ATP 58) en quarts de finale plus tôt vendredi. Le Français, vainqueur à Anvers en 2016, s'est imposé en deux sets 6-2, 7-6 (8/6) face au N.1 belge. L'autre demi-finale mettra aux prises l'Américain Sebastian Korda (ATP 36) à l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 132). Korda s'est imposé 6-0, 6-2 face au Japonais Yoshihito Nishioka, 39e mondial et tête de série N.8, tandis que Thiem a battu le Polonais Hubert Hurkacz, 11e mondial et première tête de série, en trois sets 3-6, 7-6 (11/9), 7-5 (7/4). (Belga)