Jupiler Pro League - Malines se donne de l'air avec une victoire acquise dans la douleur face à Eupen

Eupen a ouvert le score sur un corner sortant de Bitumazala parfaitement repris par la tête de Ndri dans la lucarne opposée du but défendu par Coucke (0-1, 16e). La réplique malinoise ne s'est pas fait attendre, puisque Da Cruz s'est retrouvé à la conclusion d'une partie de billard, crucifiant finalement la défense des Pandas et Moser, qui s'étaient jetés sur tous les ballons (1-1, 22e). Le portier a pris sa revanche en s'interposant sur un pénalty de Vanlerberghe, allant chercher le ballon avant qu'il n'atteigne le coin inférieur droit de son but (37e). En deuxième période, Bates a rapidement écopé de deux cartes jaunes pour deux fautes évitables, quittant le terrain à la 63e minute et laissant ses coéquipiers malinois en infériorité numérique pour disputer la dernière demi-heure. En dépit de celle-ci, Julien Ngoy a offert la victoire aux locaux sur un pénalty obtenu à la suite d'une faute de main de Jeggo (75e). À Saint-Trond, les deux équipes sont restées muettes pendant toute la rencontre, manquant de précision malgré plusieurs tentatives au but. Les Trudonnaires ont disputé quelque trente minutes contre un adversaire en supériorité numérique, à la suite de l'exclusion d'Al Dakhil pour deux cartons jaunes. Au classement, Louvain monte provisoirement à la 7e place avec 21 points. Malines, 10e avec 17 points, devance Saint-Trond à la différence de buts. Eupen est 14e, avec 12 unités, soit 1 de plus que le quatuor de bas de classement. (Belga)