La sportive iranienne Elnaz Rekabi remercie ses soutiens sur Instagram

"Je suis infiniment reconnaissante envers le peuple iranien, les personnes les plus honorables du monde, les athlètes et les non-athlètes pour votre soutien, et pour tous les soutiens à l'étranger", a-t-elle écrit, dans ce premier message sur les réseaux sociaux depuis son retour des championnats d'Asie d'escalade, à Séoul. La publication signée "Moi, le peuple, Iran" est parue en farsi et en anglais. Elnaz Rekabi, 33 ans, a été accueillie mercredi à l'aéroport de Téhéran par une foule de partisans, dont des femmes ne portant pas le voile, avant d'être reçue dans la journée par le ministre des Sports Hamid Sajjadi, selon un communiqué officiel. Sa participation à la compétition, avec seulement un bandana sur la tête, avait été interprétée comme un geste de solidarité avec les manifestations qui agitent l'Iran depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini. Cette jeune Kurde iranienne avait été arrêtée trois jours auparavant par la police des moeurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le drastique code vestimentaire d'Iran, imposant le port du voile en public. "Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à votre soutien" et "l'avenir ne sera pas facile sans votre soutien", a encore écrit la jeune femme. Des organisations de défense des droits humains basées à l'étranger ont exprimé ces derniers jours des inquiétudes pour le sort de la sportive, qui a présenté des excuses pour ne pas avoir porté le foulard, affirmant s'être "emmêlée dans son équipement technique". (Belga)