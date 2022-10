Les Belges à l'étranger - Buteur et passeur, Divock Origi s'illustre dans la victoire de l'AC Milan contre Monza

Brahim Diaz, le concurrent de Charles De Ketelaere à une place dans le onze de base milanais, a été l'un des hommes du match pour les Rossoneri. Le format de poche espagnol a inscrit deux buts en première période (16e et 41e), étant servi sur le deuxième but par Divock Origi après que le Belge a arpenté son flanc droit. De passeur, l'attaquant s'est mué en buteur en inscrivant son premier but sous la vareuse milanaise d'une frappe surpuissante dans le plafond du but (65e). Charles De Ketelaere était monté au jeu entretemps, à la 53e minute, à la place de Diaz. L'ancien Brugeois a été rejoint par Aster Vranckx sur la pelouse lorsque ce dernier est rentré à la place d'Origi (78e). Alors que Ranocchia avait réduit l'écart pour Monza (70e), Leao a inscrit un dernier but en faveur des Milanais (84e), scellant le score final. Alexis Saelemaekers manquait à l'appel sur la feuille de match des locaux, toujours dérangé par une blessure au genou. Les trois points permettent au Milan de recoller à Naples en tête de la Serie A avec 26 unités, bien que les Napolitains comptent un match de moins. Monza est actuellement 14e avec 10 points. (Belga)