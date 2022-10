L'ES11 annulée au rallye de Catalogne, Ogier reste en tête, Neuville 3e

(Belga) La 11e épreuve spéciale du rallye de Catalogne/Espagne a été interrompue puis annulée samedi matin et le Français Sébastien Ogier est toujours en tête avec 9,7 secondes d'avance sur le jeune Finlandais Kalle Rovanperä, son coéquipier et successeur chez Toyota, et 14,2 secondes sur Thierry Neuville (Hyundai).