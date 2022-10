RDC: au moins 19 morts dans des combats entre groupes armés rivaux au Nord-Kivu

Les victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées à la machette par des miliciens du groupe armé Nyatura dans le village de Kilambo, dans le groupement Nyamaboko 1, après des accrochages avec un groupe armé rival, le mouvement Nduma Defense of Congo (NDC) rénové, selon ces sources. Un député provincial du Nord-Kivu, Alexis Bahunga, a expliqué à Radio Okapi, parrainée par l'ONU, que ces deux groupes qui s'affrontent aujourd'hui dans le Masisi - une localité située au nord-ouest de Goma, le chef-lieu de la province - avaient déjà déposé les armes et étaient cantonnés à Mubambiro près de Goma dans l'attente de leur démobilisation. Par manque d'encadrement dans ce site, ils sont rentrés dans la brousse, a ajouté l'élu provincial. "Si seulement le processus de désarmement avait été bien conduit, nous ne serions pas là à déplorer toutes ces victimes", a souligné l'élu de Masisi. Selon M. Bahunga, au moins 42 personnes ont perdu la vie depuis le mois d'aout dernier dans des accrochages entre les groupes Nyatura et NDR rénové. Ce groupe armé affirme lutter contre les rebelles hutus rwandais des Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), dont certains des fondateurs ont participé au génocide des Tutsi en avril-juillet 1994 au Rwanda (800.000 morts), avant de se réfugier dans l'est de la RDC, déstabilisant durablement la région. La province du Nord-Kivu et celle, voisine, de l'Ituri sont sous état de siège depuis mai 2021, une mesure exceptionnelle et sans cesse prolongée qui jusqu'à présent n'a pas réussi à stopper les violences. (Belga)