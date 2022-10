Bernd Storck n'est plus l'entraîneur d'Eupen

Deux des assistants du staff, Kristoffer Andersen et Mario Kohnen assureront l'interim jusqu'à l'arrivée d'un nouvel entraîneur. L'Allemand, 59 ans, paie l'ensemble des résultats depuis le début de saison et le revers encore à Malines (2-1) samedi soir. "Le club est arrivé à la conclusion qu'une nouvelle impulsion est nécessaire pour sortir l'équipe de la crise des résultats", a communiqué Eupen. "Il est clair que, comme toujours, de nombreux facteurs ont conduit à la situation actuelle, dont nous devons assumer collectivement la responsabilité, mais nous n'avons malheureusement pas réussi à obtenir de la stabilité dans notre jeu", a déclaré de son côté le directeur général des Pandas Christoph Henkel. "Cette décision n'est pas facile à prendre, mais du point de vue du club, cette étape est nécessaire pour redonner à l'équipe plus de sécurité et de stabilité dans la lutte contre la relégation, dans une nouvelle constellation et avec une nouvelle approche". Le départ de l'entraîneur principal a également mis fin à la collaboration avec l'entraîneur adjoint Matyas Czuczi. Bernd Storck était arrivé à Eupen en mai dernier pour prendre en main son quatrième club en Belgique après des passages à Mouscron (2018-2019), au Cercle Bruges (2019-2020) et Genk où il était arrivé en décembre dernier en remplacement de John van den Brom. La saison dernière, il avait terminé 8e en championnat avant d'arracher la 2e place des Europe Playoffs derrière La Gantoise. Après avoir débuté comme assistant à Stuttgart, Hertha Berlin et Wolfsburg, l'Allemand a fait ses débuts comme entraîneur principal au Kazakhstan avec Almaty en plus de l'équipe nationale kazakhe (2008- 2010). Il a également entraîné la Hongrie entre 2015 et 2017. (Belga)