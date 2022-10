Coupe du monde de cyclocross - Eli Iserbyt a "apprivoisé sa bête noire que représente Tabor"

(Belga) Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a décroché son 3e succès en Coupe du monde de cyclocross dimanche à Tabor, après Waterloo et Fayetteville. Dans l'avant-dernier tour, Iserbyt, qui a fêté ses 25 ans samedi, a abandonné ses plus proches rivaux et a remporté en solo sa 4e victoire de la saison. En plus des trois courses de la Coupe du monde, Iserbyt a également décroché le cross de Beringen.

"J'avais besoin d'un tour entier pour faire la différence sur le reste", a déclaré Iserbyt après sa victoire à Tabor. "Laurens Sweeck a beaucoup mis la pression et plus tard, Lars van der Haar a fait de même. Je ne pouvais pas rouler tranquillement sur ce dernier tour. En plus, Tabor ne me convient pas, j'ai toujours du mal ici. Au début de la course, j'étais encore un peu en Amérique et je n'ai pas roulé assez attentivement. Je suis content d'avoir apprivoisé ma bête noire, que représente Tabor." "C'était éprouvant, la chaleur a rendu le cross intense. Heureusement, notre sponsor nous a donné des tenues d'été. Ils refroidissaient le corps et ce n'était pas un luxe. La victoire finale en Coupe du monde est définitivement un objectif. Avec trois victoires consécutives, je suis bien parti. J'ai également fait de l'Euro (6 novembre) un objectif."