Des décisions pourront à nouveau être prises concernant les demandeurs d'asile afghans

(Belga) Un certain nombre d'arrêts rendus par le Conseil du contentieux des étrangers la semaine dernière vont permettre de prendre à nouveau des décisions à propos des demandeurs d'asile de nationalité afghane, annonce Nicole de Moor (CD&V) dimanche via communiqué. La secrétaire d'État à l'Asile et la migration se dit satisfaite d'avoir davantage de clarté.

Quelque 9.000 demandeurs d'asile afghans sont en attente d'une décision finale. Dans l'attente, ils sont logés dans un centre d'accueil. Dès qu'une décision est prise, la personne doit quitter le centre. Actuellement, quatre demandeurs afghans sur dix reçoivent finalement la protection. Début mars, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) a mis à jour sa politique à leur égard, supprimant la protection subsidiaire automatique. Pour obtenir cette protection, la situation sécuritaire et humanitaire est davantage prise en considération. Selon le CGRA, puisque le régime islamiste des talibans est au pouvoir depuis un moment, il n'est plus question de violence aveugle, mais d'une situation socio-économique et humanitaire dégradée, rarement considérée comme un motif de protection. La politique du CGRA a été confirmée cette semaine par plusieurs décisions du Conseil du contentieux des étrangers, annonce Nicole de Moor. "C'est bien que la politique à propos des Afghans ait été confirmée", commente la secrétaire d'État. "Certains ont proposé de leur donner à tous un statut temporaire. Cela revient à une régularisation et ce n'est vraiment pas une bonne idée. Parfois, il faut aussi attendre les décisions de justice. La procédure d'asile est évaluée de manière indépendante, pas par le politique ." (Belga)